Тренер Медведева: Синнер и Алькарас — это самый большой вызов, который стоял перед нами

Тренер пятой ракетки мира Даниила Медведева Жиль Сервара назвал первую ракетку мира итальянца Янника Синнера и четырёхкратного победителя ТБШ Карлоса Алькараса самыми сложными соперниками для своего подопечного.

— Синнер и Алькарас ― это самое сложное, с чем вы сталкивались как тренер?

— Оказаться в топ-10, в топ-5, выиграть “Большой шлем”, стать первой ракеткой мира, победить Джоковича и Надаля ― это всё было очень тяжело! Сейчас мы просто в очередной ситуации, которую нам надо решить. И, наверное, это самый большой вызов, который стоял перед нами, — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.