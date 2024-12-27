Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Медведева: Синнер и Алькарас — это самый большой вызов, который стоял перед нами

Тренер Медведева: Синнер и Алькарас — это самый большой вызов, который стоял перед нами
Комментарии

Тренер пятой ракетки мира Даниила Медведева Жиль Сервара назвал первую ракетку мира итальянца Янника Синнера и четырёхкратного победителя ТБШ Карлоса Алькараса самыми сложными соперниками для своего подопечного.

— Синнер и Алькарас ― это самое сложное, с чем вы сталкивались как тренер?
— Оказаться в топ-10, в топ-5, выиграть “Большой шлем”, стать первой ракеткой мира, победить Джоковича и Надаля ― это всё было очень тяжело! Сейчас мы просто в очередной ситуации, которую нам надо решить. И, наверное, это самый большой вызов, который стоял перед нами, — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Чувствую, что добьёмся чего-то очень большого в 2025-м». Разговор с тренером Медведева
Эксклюзив
«Чувствую, что добьёмся чего-то очень большого в 2025-м». Разговор с тренером Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android