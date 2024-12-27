Тренер Медведева назвал причину поражения от Синнера в финале Australian Open — 2024

Тренер пятой ракетки мира Даниила Медведева Жиль Сервара назвал причину поражения российского теннисиста от первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в финале Australian Open — 2024. В матче он вёл со счётом 2:0, но в итоге проиграл — 2:3.
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— В чём была причина поражения?
— Тот матч я могу сравнить с «Тур де Франс». Даниил был как велосипедист-лидер, которому оставался километр до победы, но он начал терять силы на последнем подъёме. Он выжимал из себя всё, но силы покидали его. Весь турнир был сумасшествием. Я помню матч с Руусувуори во втором круге. Даниил постоянно обращался ко мне, просил помощи. И я сказал ему: «Даниил, пожалуйста, остановись. Ты стреляешь себе в ногу. Не думай обо мне, сконцентрируйся на сопернике! Ему тяжело, он устаёт». Я горжусь этим турниром. Даня не играл прекрасно, но он каждый раз находил страсть, чтобы спасти свою жизнь, — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
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