Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Медведева назвал причину поражения от Синнера в финале Australian Open — 2024

Тренер Медведева назвал причину поражения от Синнера в финале Australian Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер пятой ракетки мира Даниила Медведева Жиль Сервара назвал причину поражения российского теннисиста от первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в финале Australian Open — 2024. В матче он вёл со счётом 2:0, но в итоге проиграл — 2:3.

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 6 6
6 		6 4 4 3
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— В чём была причина поражения?
— Тот матч я могу сравнить с «Тур де Франс». Даниил был как велосипедист-лидер, которому оставался километр до победы, но он начал терять силы на последнем подъёме. Он выжимал из себя всё, но силы покидали его. Весь турнир был сумасшествием. Я помню матч с Руусувуори во втором круге. Даниил постоянно обращался ко мне, просил помощи. И я сказал ему: «Даниил, пожалуйста, остановись. Ты стреляешь себе в ногу. Не думай обо мне, сконцентрируйся на сопернике! Ему тяжело, он устаёт». Я горжусь этим турниром. Даня не играл прекрасно, но он каждый раз находил страсть, чтобы спасти свою жизнь, — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Чувствую, что добьёмся чего-то очень большого в 2025-м». Разговор с тренером Медведева
Эксклюзив
«Чувствую, что добьёмся чего-то очень большого в 2025-м». Разговор с тренером Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android