Тренер Даниила Медведева объяснил, почему до сих пор работает с россиянином

Тренер пятой ракетки мира Даниила Медведева Жиль Сервара объяснил, почему на протяжении такого долгого времени работает с россиянином.

— Последний вопрос. Работать теннисным тренером — очень нервная история. Тренировать Медведева — в 10 раз более нервная. Где вы каждый год находите силы?

— Интересный вопрос, ха-ха. Как я уже говорил тебе год назад, у нас просто прекрасные отношения. Я знаю, что любые отношения заканчиваются, но нам нравится друг с другом, мы уважаем друг друга. Даже если он тяжёлая личность, одновременно он очень простой человек. Гораздо проще, чем многие-многие люди. Мы очень хотим быть в топе. И будем продолжать, — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.