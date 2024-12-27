Полина Кудерметова вышла в финал квалификации в Брисбене, Екатерина Макарова выбыла

107-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал квалификационного раунда турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В первом круге предварительного этапа она одержала уверенную победу над хозяйкой корта Астрой Шармой (6:3, 6:2), занимающей 232-ю строчку в рейтинге WTA.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Россиянка выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и единственный брейк за матч.

В поединке за выход в основную сетку турнира в Брисбене Полина Кудерметова сразится с 88-й ракеткой мира турчанкой Зейнеп Сёнмез, обыгравшей в первом круге квалификации россиянку Екатерину Макарову (6:1, 6:0).