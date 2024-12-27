Фёдор Смолов опубликовал совместное селфи с Андреем Рублёвым

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов встретился с российским теннисистом Андреем Рублёвым. Футболист опубликовал фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница смолова в социальных сетях

27-летний Рублёв — победитель 16 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе двух «Мастерсов» (Монте-Карло-2023 и Мадрид-2024). Стоит отметить, что Андрей Рублёв — один из немногих теннисистов, кому удалось одержать победу над каждым представителем «Большой тройки».

Действующее трудовое соглашение Смолова с «Краснодаром» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.