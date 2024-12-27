Шамиль Тарпищев: в 2024 году побит рекорд по количеству побед на международных стартах

Президент ФТР Шамиль Тарпищев рассказал, что в 2024 году российским теннисистам удалось достичь феноменальных результатов и завоевать наибольшее количество побед на международных соревнованиях.

– Шамиль Анвярович, какие для вас моменты сезона-2024 стали главными?

— Главное, наверное, ещё не произошло. Почему? Потому что год не закончился, и мы в этом сезоне одержали 671 международную победу. (на момент публикации интервью – 683 победы. – Прим. «Чемпионата»). То есть выиграли 671 международный турнир за пределами страны. А рекорд за все времена был 674, это было в 2019 году.

Я думаю, что мы должны его побить. Это был самый успешный год по результатам молодёжно-юношеского и взрослого составов суммарно. Это говорит о том, что в непростое время мы сумели адаптироваться. Мы не провалились на юниорском уровне, и, начиная с возрастной группы от 13 лет и до взрослых, суммарно получили столь феноменальный результат, — приводит слова Тарпищева пресс-служба ФТР.