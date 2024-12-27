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Тарпищев ответил, когда ожидать возвращения россиян на международные командные турниры

Тарпищев ответил, когда ожидать возвращения россиян на международные командные турниры
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Президент ФТР Шамиль Тарпищев ответил, когда стоит ожидать возвращения российских теннисистов на международные командные турниры.

«Здесь объективно надо смотреть на вещи, потому что во многом же решения международных федераций были подвержены рекомендациям. И с этой позиции есть положительные подвижки, когда некоторые федерации уже допускают наших спортсменов пока в нейтральном статусе. Но я думаю, что в перспективе достаточно быстро мы должны обрести то, что потеряли.

И с этой точки зрения позиция международной федерации является определяющей. Например, на сегодня статус Федерации тенниса России – мы не убраны из состава членов международной федерации (ITF). Наша деятельность приостановлена, но, несмотря на это, во всех индивидуальных соревнованиях мы участвуем. Спасибо прежде всего таким организациям, как ATP и WTA, которые нас поддержали в плане участия в соревнованиях. Огромное спасибо, конечно, организации «Теннис Европы» (Tennis Europe), которая в своё время допустила нашу молодёжь от 13 лет до 18 лет во все международные соревнования», — приводит слова Тарпищева пресс-служба Федерации тенниса России.

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