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Шамиль Тарпищев назвал российскую теннисистку, которую можно похвалить за прошедший сезон

Шамиль Тарпищев назвал российскую теннисистку, которую можно похвалить за прошедший сезон
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвёл итоги уходящего года для ведущих отечественных игроков.

«Что касается наших ведущих спортсменов, то, наверное, я могу сказать, что мы сыграли удовлетворительно. Но почему? Всё-таки два игрока [Даниил Медведев, Андрей Рублёв] в мировой десятке сохранили свои позиции, хотя не избежали травм. И реально можно было бы претендовать на победы и в ряде «Мастерсов», и на Итоговом турнире. Но, к сожалению, я думаю, что сказывается большое психологические давление: всё-таки они находятся уже практически 2-3 года по большей части за рубежом, и играть в атмосфере санкций, когда нет прежней дружелюбной обстановки или близких рядом, это стрессовая ситуация, которая накапливается.

Однако я думаю, что это проходящий момент, потому что сейчас подготовительный период, отдых, и надо прежде всего избавиться от травм, тогда следующий год будет успешнее. Но я бы похвалил девочек, какая у нас смена поколений идёт. Был период времени в этом году, когда семь девочек были в мировой тридцатке. И среди них в основном молодёжь.

И, конечно, надо похвалить Веронику Кудерметову. Она избавилась от травм и выступала на Итоговом турнире в парной комбинации с китаянкой Чань Хаочинь в полуфинале, поделила почётное 3-4-е место.

Поэтому, в общем, если говорить о результатах, я бы считал год успешным. И если смотреть с позиции перспективы, то у девочек уже создана ситуация для атаки на призовые места. А у ребят, повторюсь, ждём, что следующий год будет лучше, тем более Карен Хачанов восстановился после травм. Опять же Роман Сафиуллин, Павел Котов могут войти в 50 сильнейших теннисистов мира. Поэтому в следующий 2025 год мы смотрим с оптимизмом», — приводит слова Тарпищева пресс-служба ФТР.

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