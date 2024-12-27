Шамиль Тарпищев назвал российскую теннисистку, которую можно похвалить за прошедший сезон

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвёл итоги уходящего года для ведущих отечественных игроков.

«Что касается наших ведущих спортсменов, то, наверное, я могу сказать, что мы сыграли удовлетворительно. Но почему? Всё-таки два игрока [Даниил Медведев, Андрей Рублёв] в мировой десятке сохранили свои позиции, хотя не избежали травм. И реально можно было бы претендовать на победы и в ряде «Мастерсов», и на Итоговом турнире. Но, к сожалению, я думаю, что сказывается большое психологические давление: всё-таки они находятся уже практически 2-3 года по большей части за рубежом, и играть в атмосфере санкций, когда нет прежней дружелюбной обстановки или близких рядом, это стрессовая ситуация, которая накапливается.

Однако я думаю, что это проходящий момент, потому что сейчас подготовительный период, отдых, и надо прежде всего избавиться от травм, тогда следующий год будет успешнее. Но я бы похвалил девочек, какая у нас смена поколений идёт. Был период времени в этом году, когда семь девочек были в мировой тридцатке. И среди них в основном молодёжь.

И, конечно, надо похвалить Веронику Кудерметову. Она избавилась от травм и выступала на Итоговом турнире в парной комбинации с китаянкой Чань Хаочинь в полуфинале, поделила почётное 3-4-е место.

Поэтому, в общем, если говорить о результатах, я бы считал год успешным. И если смотреть с позиции перспективы, то у девочек уже создана ситуация для атаки на призовые места. А у ребят, повторюсь, ждём, что следующий год будет лучше, тем более Карен Хачанов восстановился после травм. Опять же Роман Сафиуллин, Павел Котов могут войти в 50 сильнейших теннисистов мира. Поэтому в следующий 2025 год мы смотрим с оптимизмом», — приводит слова Тарпищева пресс-служба ФТР.