Тарпищев — о развитии тенниса: надо вернуться к идеологии, как было в Советском Союзе

Президент ФТР Шамиль Тарпищев подробно рассказал о проблемах развития тенниса в России. Он заявил, что одной из главных задач популяризации тенниса является его внедрение в массы.

«Идеология очень простая: по законодательной базе любой вид спорта отвечает за спорт высших достижений и за массовость по развитию в стране. Значит, если смотреть в сторону массовости, прежде всего мешает то, что материальная и техническая база в теннисе очень дорогая. То есть никто не хочет строить, даже из бизнесменов, потому что окупаемость теннисных баз начинается, если строить от шести крытых кортов, и то только через 7-9 лет. Это очень долго. А два крытых корта вообще не окупаются быстро. И это, пожалуй, самая большая проблема – не хватает материально-технической базы. Почему? Потому что в средней полосе России на открытых кортах можно играть только 5,5 месяца. А значит, всё остальное время надо играть в помещениях, а крытых кортов явно недостаточно. Эту проблему сложно решить. А если говорить про теннис как массовый спорт, то его легко развивать, используя парковые зоны.

Надо вернуться к идеологии, как было в Советском Союзе, когда теннис рассматривался как элемент семейного отдыха. То есть, например, в Крыму в каждом санатории были теннисные корты. Они и сейчас есть, но в заброшенном состоянии, не используются. Наверное, нужна идеологическая программа развития тенниса как активности на отдыхе. Сегодня в мире в теннис играет 106 миллионов человек. Зрительская аудитория тенниса – около миллиарда человек в год. Считается, что на американском континенте в каждой семье есть теннисист. В Европе – три человека из 100 играет в теннис. Поэтому, если взять статистику в мире с позиции массовости, работают те механизмы, которые у нас пока не заведены. Но к этому надо стремиться.

Однако если вернуться к материально-технической базе, надо учитывать, что в Америке на 10 жителей города – один теннисный корт. Представляете, какой массив и конкуренция, естественный отбор существуют в мире. Не говоря уже о том, что теннис значит в Испании или во Франции, где в трети школ вместо физкультуры преподаётся теннис. Как только мы достигнем массовости, у нас результаты вообще станут феноменальными, потому что методически по подготовке спортсменов мы стоим очень высоко», — приводит слова Тарпищева пресс-служба ФТР.