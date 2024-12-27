Шамиль Тарпищев: теннис можно сделать за 5-7 лет очень хорошим на Дальнем Востоке

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил развитие тенниса на Дальнем Востоке.

– В 2024 году на Дальнем Востоке активно проходили всероссийские соревнования. Как вы оцените развитие тенниса в регионе?

— Наверное, все помнят, как мы играли Кубок Дэвиса во Владивостоке ещё молодёжным составом, тогда в команде были Андрей Рублёв, Карен Хачанов. Помню, это было на хоккейной «Фетисов-Арене». В первый день соревнований на трибунах никого не было. На второй – половина зала, а на третий день люди уже стояли на улице и просили билеты, чтобы попасть на соревнования. То есть практически за три дня сформировался имидж у тенниса на Дальнем Востоке. Хотя теннисисты, представляющие регион, были, тот же Игорь Куницын был одним из лучших парных игроков России.

Но я считаю, что если на Дальнем Востоке построить ряд академий (и тогда я эту мысль выразил), открыть кафедру тенниса, допустим, в университете на острове Русский, то теннис пойдёт очень быстро в гору. Почему? С одной стороны, доминирующий вид спорта на Дальнем Востоке – это хоккей. А у остальных видов как таковой популярности нет. Ниша свободна. Очень много талантливой молодёжи.

Если построить академии, то теннис можно делать быстро и на плечах азиатов, потому что не надо летать в Москву, можно играть в Корее, Японии, Китае, что в пределах часа-полутора перелёта. И, естественно, участвуя во всей системе соревнований, используя тот континент, теннис, я думаю, можно сделать за 5-7 лет очень хорошим на Дальнем Востоке. Поэтому наше внимание давно было обращено на Дальний Восток и Приморский край. И не случайно матч Кубка Дэвиса прошёл именно там, — приводит слова Тарпищева пресс-служба ФТР.