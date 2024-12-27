Шамиль Тарпищев оценил работу экспериментальных групп в ФТР

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал об успехах в работе экспериментальных групп.

— Как известно, у ФТР есть программа экспериментальных групп по разным возрастам с особой программой тренировок. Какие успехи в этой работе уже можно отметить?

— Развитие идёт. Смысл экспериментальной группы состоит в том, что, если взять те нормативные требования, которые существуют в муниципальных или федеральных школах по обучению, они взяты из Советского Союза. Мы, когда создавали научно-методическое обеспечение ещё в 1976 году (оно до сих пор работает), тоже всё сохранили и приумножили. Но цифровизация произошла, настало новое время использования компьютеров. Компьютеры стали подспорьем для тренеров в плане оптимизации тренировочного процесса. То есть можно вычислить, что и как сделать, чтобы знать, что именно в этот день я сделаю, что человек будет в форме.

Но, помимо этого, есть новые моменты. Выявлено, что можно тренировать в детском возрасте, например, тактильные вещи воспитываются в течение полутора-двух лет, а потом они пропадают, потому что ребёнок растёт. И важно этот момент не упустить. Опять же есть такое качество, как быстрота. Она воспитывается до 12 лет. И если система подготовки идёт одинаково для всех до 12 лет, значит, мы имеем до 70% потерь, потому что нет сочетания быстроты, скоростно-силовой выносливости и выносливости у детей. Потому что каждый ребёнок индивидуально уже должен тренироваться, чтобы подтянуть эти качества. Если мы это упустили, то быстрота уже не прибавится. Получается, быстрота нарабатывается лучше до 12 лет, а выносливость – до 16.

И плюс вариации технико-тактических вариантов игры. Потому что если их не освоить в возрасте до 14 лет, потом практически невозможно это делать. Это разнообразие техники исполнения ударов в разных по высоте точках. Приведу пример, чтобы было понятно: если я не разнообразен, то для меня наступает момент, когда я играю, у меня есть удобные и неудобные соперники. Если я играю разнообразно, таких соперников нет. Что такое тактика в теннисе? Спортсмен должен выйти на корт, играть свой любимый теннис. Если он не приносит успеха, надо сыграть любой другой, который принесёт успех. Любой другой – надо тренировать с детства и сформировать до 14 лет.

И таких вещей очень много. Первая экспериментальная группа показала: то, что мы делали, принесло результат по быстроте, классу игры. Турнир «Олимпийские надежды» выиграли практически все, кто был в экспериментальной сборной. Но здесь непочатый край работы, потому что нужно обучить тренеров – это с одной стороны, а с другой, – создать условия на разных покрытиях и ещё учесть психологию, роль которой возросла на сегодня по сравнению с Советским Союзом многократно. Если в Советском Союзе считалось, что результат зависит от психологии спортсмена где-то на 3-4%, то сейчас в среднем 30%, а в отдельных матчах – и до 90%. Но это тоже отдельная тема для работы. В общем, мы потихоньку этот пазл складываем и надеемся, что с каждым годом будет лучше и лучше по результатам, — приводит слова Тарпищева пресс-служба ФТР.