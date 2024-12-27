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«По юниорам этого не было заметно». Ярослав Дёмин — о проблемах при переходе в про-тур

«По юниорам этого не было заметно». Ярослав Дёмин — о проблемах при переходе в про-тур
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Российский теннисист Ярослав Дёмин обозначил трудности, которые возникли у него при переходе из юниорского тура во взрослый.

«Физической формы не хватает, конечно, по сравнению с другими ребятами, которые стоят в топ-200 ATP. Но это проявилось только когда стал переходить во взрослый тур. По юниорам этого не было заметно.

Первые два года профессиональных вообще самые тяжёлые. Для всех юниоров. У кого-то это быстро, у кого-то это медленно происходит. Но они считаются самыми тяжёлыми, поэтому нужно просто фокусироваться на своей работе.

2024 год оказался намного тяжелее, чем я думал, потому что на юниорских ты можешь играть, ошибаться, ни о чём не думать и всё равно выиграть. А в про-туре так не работает, к сожалению», — сказал Дёмин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полное интервью с Ярославом читайте на «Чемпионате» 28 декабря в 8:00 мск.

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