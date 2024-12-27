Сборная Китая по теннису обыграла Бразилию в рамках группового этапа United Cup — 2025

Сборная Китая обыграла Бразилию со счётом 3:0 в рамках группового этапа командного теннисного турнира United Cup — 2025.
В первой игре матча группы E между Китаем и Бразилией 45-я ракетка мира Чжан Чжичжэнь в двух сетах победил Тьяго Монтейро, занимающего 109-ю строчку рейтинга ATP. Первый сет китаец взял со счётом 6:3, а во втором повесил бразильцу «баранку» — 6:0.
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Успех напарника поддержала 145-я ракетка мира Синьюй Гао, сенсационно одержавшая волевую победу над Беатрис Хаддад-Майей, находящейся на 17-й строчке рейтинга WTA — 5:7, 6:4, 7:5. Этот результат обеспечил Китаю победу в матче с Бразилией.
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Парная встреча между дуэтами Чжан Шуай/Чжан Чжичжэнь (Китай) — Беатрис Хаддад-Майя/Рафаэл Матос (Бразилия) была отменена из-за неявки бразильского дуэта.
- 27 декабря 2024
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