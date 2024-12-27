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Сборная Китая по теннису обыграла Бразилию в рамках группового этапа United Cup — 2025

Сборная Китая по теннису обыграла Бразилию в рамках группового этапа United Cup — 2025
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Сборная Китая обыграла Бразилию со счётом 3:0 в рамках группового этапа командного теннисного турнира United Cup — 2025.

В первой игре матча группы E между Китаем и Бразилией 45-я ракетка мира Чжан Чжичжэнь в двух сетах победил Тьяго Монтейро, занимающего 109-ю строчку рейтинга ATP. Первый сет китаец взял со счётом 6:3, а во втором повесил бразильцу «баранку» — 6:0.

United Cup. Группа E
27 декабря 2024, пятница. 16:00 МСК
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Тьяго Монтейро
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро

Успех напарника поддержала 145-я ракетка мира Синьюй Гао, сенсационно одержавшая волевую победу над Беатрис Хаддад-Майей, находящейся на 17-й строчке рейтинга WTA — 5:7, 6:4, 7:5. Этот результат обеспечил Китаю победу в матче с Бразилией.

United Cup. Группа E
27 декабря 2024, пятница. 12:10 МСК
Синьюй Гао
Китай
Синьюй Гао
С. Гао
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7
7 		4 5
         
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Парная встреча между дуэтами Чжан Шуай/Чжан Чжичжэнь (Китай) — Беатрис Хаддад-Майя/Рафаэл Матос (Бразилия) была отменена из-за неявки бразильского дуэта.

Турнирная таблица United Cup - 2025
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