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Наталья Вихлянцева объяснила причину неудачных результатов Медведева в играх с лидерами

Наталья Вихлянцева объяснила причину неудачных результатов Медведева в играх с лидерами
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева предположила, с чем связаны неудачные результаты Даниила Медведева в играх с лидерами тура.

«Я знаю, что у Медведева в команде теперь есть Жиль Симон. Это французский теннисист, который ещё не имеет огромного тренерского опыта. Но также есть Жиль Сервара, который до Даниила никого не выводил на такие высоты. Даниил берёт теннисистов или экспертов, которые помогут ему в каких-то аспектах игры. Даня — умный и грамотный игрок. Он не берёт себе тренера, чтобы он, условно, выводил его к сетке. Нет, они планомерно идут к своим поставленным целям. Уже результат этой работы мы увидим на грунтовой части сезона.

Жиль Симон — вариативный теннисист. Конечно, на «Ролан Гаррос» ему помогала французская публика, но он очень вариативен своей игрой. Медведеву этого не хватало, хоть он так круто играл. Но сейчас соперники как будто привыкли к его решениям. Мы не говорим про игроков ниже топ-30, он их проходит стабильно. А говорим про тех, кто стабильно занимает лидирующие позиции: Синнер, Алькарас и Зверев. Самое главное, чтобы у Даниила не было травмы. А то под конец года он говорил, что что-то не так с мячами. Главное, чтобы повреждения не мешали развитию каких-то новых аспектов своей игры», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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