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«Уверен, что когда-то это произойдёт». Дёмин назвал главную цель на сезон-2025

«Уверен, что когда-то это произойдёт». Дёмин назвал главную цель на сезон-2025
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636-я ракетка мира Ярослав Дёмин, только в 2024 году перешедший в про-тур, назвал цель на следующий сезон.

«Цель теперь новая – попасть в квалификацию Уимблдона в следующем сезоне. Но для этого сейчас нужно хорошо поработать, набрать физическую форму и поднять свой ментальный уровень. Я уверен, что когда-то это точно произойдёт, поэтому я не переживаю особо.

Из ближайшего, скорее всего, буду играть на 15-тысячниках (ITF M15). Не знаю, поменяли ли их с 15-тысячников на 20-тысячники. Но буду играть в Академии Надаля турнир этой серии в середине января (улыбается). А до уайлд-кард на турнирах ATP нужно ещё вырасти по рейтингу», — сказал Дёмин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полное интервью с Ярославом читайте на «Чемпионате».

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