«Есть ритуал с бутылками». Ярослав Дёмин — о суевериях во время матчей

19-летний российский теннисист 636-я ракетка мира Ярослав Дёмин поделился своими ритуалами, которых придерживается по ходу турниров.

«Я если что-то делаю в первый день турнира, то пытаюсь повторить каждый следующий день, когда выигрываю. Есть свой ритуал с бутылками, по-особенному их ставлю.

У меня тренер не бреется, а я стараюсь надевать одно и то же. Главное — повторять одну и ту же деталь. Меня это вообще не волнует. Мне комфортно. Я просто к ним уже привык», — сказал Ярослав Дёмин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Полное интервью с Ярославом Дёминым читайте на «Чемпионате»: