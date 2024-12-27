Александр Бублик поделился редким фото с супругой

Представитель Казахстана 33-я ракетка мира Александр Бублик поделился редким кадром с супругой. Он опубликовал фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница бублика в социальных сетях

«Немного домашнего Рождества», — подписал публикацию Бублик.

Напомним, Бублик выступит на Australian Open — 2025. В прошлом сезоне представитель Казахстана сенсационно уступил в первом круге турнира индийцу Сумиту Нагалу. Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января.

Ранее Александр Бублик принимал участие на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown Grand Final в Лондоне. Теннисист проиграл три матча подряд и не вышел из группы.