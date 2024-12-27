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United Cup — 2025: результаты первого игрового дня командного теннисного турнира

United Cup — 2025: результаты первого игрового дня командного теннисного турнира
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Сегодня, 27 декабря, состоялись первые встречи командного теннисного турнира United Cup — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

United Cup — 2025. Результаты матчей 27 декабря:

Группа С
Казахстан — Испания — 2-1.
Александр Шевченко — Пабло Карреньо-Буста – 2:6, 1:6;
Елена Рыбакина — Джессика Бузас Манейро — 6:2, 6:3;
Шевченко/Рыбакина — Карреньо-Буста/Ивонн Кавалье-Реймерс — 7:6 (7:4), 6:7 (7:2), 10:7.

Группа E
Китай — Бразилия — 3-0.
Чжан Чжичжэнь — Тьяго Монтейро — 6:3, 6:0;
Синьюй Гао — Беатрис Хаддад-Майя — 5:7, 6:4, 7:5;
Чжан Шуай/Чжан Чжичжэнь — Хаддад-Майя/Рафаэл Матос — неявка.

Турнирная таблица United Cup — 2025
Календарь United Cup — 2025
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