«Красиво у них там». Кузнецова оценила новую публикацию Синнера

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на милое семейное фото на странице Янника Синнера в социальных сетях. На нём он позирует вместе с близкими в горах.

Материалы по теме Фото «Дом, милый дом». Янник Синнер опубликовал фото с отдыха с семьёй

«Янник Синнер воссоединился со своей большой немецкой семьёй в Южном Тироле, откуда он родом. Красиво у них там. Ждём фото со склонов, Янник, напомню, раньше профессионально занимался слаломом. Интересно, можно ли ему по спортивной страховке сейчас кататься? Мне точно было нельзя», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что 2 января Синнер вылетит в Мельбурн для защиты титула на Australian Open.