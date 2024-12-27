Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Красиво у них там». Кузнецова оценила новую публикацию Синнера

«Красиво у них там». Кузнецова оценила новую публикацию Синнера
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на милое семейное фото на странице Янника Синнера в социальных сетях. На нём он позирует вместе с близкими в горах.

Материалы по теме
Фото
«Дом, милый дом». Янник Синнер опубликовал фото с отдыха с семьёй

«Янник Синнер воссоединился со своей большой немецкой семьёй в Южном Тироле, откуда он родом. Красиво у них там. Ждём фото со склонов, Янник, напомню, раньше профессионально занимался слаломом. Интересно, можно ли ему по спортивной страховке сейчас кататься? Мне точно было нельзя», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что 2 января Синнер вылетит в Мельбурн для защиты титула на Australian Open.

Материалы по теме
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android