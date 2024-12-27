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Дёмин рассказал, что изменилось в его игре после ухода из академии Надаля

Дёмин рассказал, что изменилось в его игре после ухода из академии Надаля
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19-летний российский теннисист экс первая ракетка мира в юниорском рейтинге Ярослав Дёмин назвал, что изменилось у него после перехода из академии Рафаэля Надаля в академию TEC.

«Стал чуть взрослее, физически чуть-чуть крупнее. Ещё мы не только занимаемся спортом, но и тренируем мозги, учимся. Мы разговариваем о том, что вообще происходит в мире, занимаемся благотворительностью, готовим еду для людей, у кого не хватает денег, детям-инвалидам помогаем.
Думаю, нам просто пытаются открыть глаза на то, что существует не только теннис. Есть и другие проблемы в мире, о которых можно вообще подумать. Начинает работать мозг. Просто не только на теннисе фокусируешься, и это помогает», — сказал теннисист в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Дёмин провёл в академии Рафаэля Надаля два сезона.

Полное интервью с Ярославом читайте на «Чемпионате» 28 декабря в 8:00 мск.

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