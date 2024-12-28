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Ярослав Дёмин назвал тренеров, с которыми работает после смены академии

Ярослав Дёмин назвал тренеров, с которыми работает после смены академии
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19-летний российский теннисист Ярослав Дёмин рассказал, как сейчас выглядит его команда.

«Личного тренера нет: мы вдвоём ещё с одним игроком закреплены за одними тренером, фитнес-тренером и физио. Габриэль Трухильо – с ним чаще езжу по турнирам, он с нами занимается. Ещё помогает Эдуард Эстеве», — сказал Дёмин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Уроженец Москвы Дёмин — бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге, финалист юниорского Уимблдона-2023 в одиночном разряде, победитель юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде.

Полное интервью с Ярославом читайте на «Чемпионате» 28 декабря в 8:00 по московскому времени.

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