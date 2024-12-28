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19-летний Дёмин назвал трёх молодых игроков, которых считает перспективными

19-летний Дёмин назвал трёх молодых игроков, которых считает перспективными
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Российский теннисист Ярослав Дёмин рассказал, за кем следит в ATP-туре и в кого верит среди молодых игроков.

«Мне нравятся Григор Димитров, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Рубль [Андрей Рублёв]. Карлос [Алькарас] всегда хорош. И его поинтереснее смотреть, чем Янника [Синнера]. А из молодых нравятся [Якуб] Меншик, [Жоао] Фонсека… Ну, и я (смеётся)», — сказал теннисист в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Уроженец Москвы Дёмин — бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге, финалист юниорского Уимблдона-2023 в одиночном разряде, победитель юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде.

Полное интервью с Ярославом Дёминым читайте на «Чемпионате»:

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