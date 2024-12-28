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«Не получилось — ничего страшного». 19-летний Дёмин — об ожиданиях от перехода в ATP-тур

«Не получилось — ничего страшного». 19-летний Дёмин — об ожиданиях от перехода в ATP-тур
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19-летний Ярослав Дёмин рассказал об ожиданиях, которые не смогли оправдаться при переходе из юниорского тура в ATP.

«Думаю, всё, что касается рейтинга. Но свои цели я воспринимаю больше как мотивацию. Не получилось – ничего в этом уже страшного нет. Была цель закончить год в топ-200, но я оказался 600-м. Поэтому дальше продолжаем работать. Тренеры в академии в этом плане поддерживают. Занимаемся ещё с психологом в нашем центре», — сказал Дёмин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Уроженец Москвы Дёмин — бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге, финалист юниорского Уимблдона-2023 в одиночном разряде, победитель юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде.

Полное интервью с Ярославом Дёминым читайте на «Чемпионате»:

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