«Не получилось — ничего страшного». 19-летний Дёмин — об ожиданиях от перехода в ATP-тур

19-летний Ярослав Дёмин рассказал об ожиданиях, которые не смогли оправдаться при переходе из юниорского тура в ATP.

«Думаю, всё, что касается рейтинга. Но свои цели я воспринимаю больше как мотивацию. Не получилось – ничего в этом уже страшного нет. Была цель закончить год в топ-200, но я оказался 600-м. Поэтому дальше продолжаем работать. Тренеры в академии в этом плане поддерживают. Занимаемся ещё с психологом в нашем центре», — сказал Дёмин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Уроженец Москвы Дёмин — бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге, финалист юниорского Уимблдона-2023 в одиночном разряде, победитель юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде.

Полное интервью с Ярославом Дёминым читайте на «Чемпионате»: