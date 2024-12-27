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Теннисист из Таиланда разместил фото после совместной тренировки с Новаком Джоковичем

Теннисист из Таиланда разместил фото после совместной тренировки с Новаком Джоковичем
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович на этой неделе провёл совместную тренировку с 415-й ракеткой мира таиландцем Касидитом Самреем. Во время пребывания в Пхукете (Таиланд) Джокович потренировался с Самреем и дал ему несколько советов.

Таиландский спортсмен разместил совместное фото с Джоковичем на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Касидита Самрея

23-летний Касидит Самрей — обладатель уайлд-кард на Australian Open — 2025 от Азиатско-Тихоокеанского региона как победитель специального отборочного турнира в Чэнду (Китай).

Напомним, Джокович откроет новый сезон на хардовом турнире в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 30 декабря по 6 января. Онс сыграет там в одиночном и парном (с Ником Кирьосом) разрядах.

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