Циципас заявил о намерении добраться до финала турнира «Большого шлема» в новом сезоне

Греческий теннисист 11-я ракетка мира Стефанос Циципас поделился задачами на предстоящий сезон.

«У меня есть желание повторить то, что я сделал несколько лет назад, дойдя до финала Открытого чемпионата Австралии. В том сезоне я испытал невероятные эмоции. Я чувствовал, что всё зависит от меня. Хочу усердно работать, чтобы вернуть это ощущение», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Напомним, в прошедшем сезоне Стефанос Циципас выиграл один титул — на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Грек выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Турнир пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является первый номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер.