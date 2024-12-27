Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас заявил о намерении добраться до финала турнира «Большого шлема» в новом сезоне

Циципас заявил о намерении добраться до финала турнира «Большого шлема» в новом сезоне
Комментарии

Греческий теннисист 11-я ракетка мира Стефанос Циципас поделился задачами на предстоящий сезон.

«У меня есть желание повторить то, что я сделал несколько лет назад, дойдя до финала Открытого чемпионата Австралии. В том сезоне я испытал невероятные эмоции. Я чувствовал, что всё зависит от меня. Хочу усердно работать, чтобы вернуть это ощущение», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Напомним, в прошедшем сезоне Стефанос Циципас выиграл один титул — на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Грек выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Турнир пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является первый номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер.

Материалы по теме
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android