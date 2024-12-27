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Арина Соболенко подарила членам команды уникальные браслеты с изображением тигра

Арина Соболенко подарила членам команды уникальные браслеты с изображением тигра
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко подарила членам команды фирменные браслеты с изображением тигра.

Фото: страница соболенко в социальных сетях

Арина Соболенко несколько дней назад прилетела в Австралию, где будет защищать титул Australian Open. До этого она примет участие в турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

Напомним, в 2024 году белорусская теннисистка выиграла два турнира «Большого шлема» (Australian Open и US Open), а также два турнира на уровне WTA (Цинциннати и Ухань). Соболенко закрепилась на первой строчке рейтинга WTA.

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