Арина Соболенко подарила членам команды уникальные браслеты с изображением тигра

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко подарила членам команды фирменные браслеты с изображением тигра.

Фото: страница соболенко в социальных сетях

Арина Соболенко несколько дней назад прилетела в Австралию, где будет защищать титул Australian Open. До этого она примет участие в турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

Напомним, в 2024 году белорусская теннисистка выиграла два турнира «Большого шлема» (Australian Open и US Open), а также два турнира на уровне WTA (Цинциннати и Ухань). Соболенко закрепилась на первой строчке рейтинга WTA.