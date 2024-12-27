Янник Синнер занял пятое место в рейтинге лучших спортсменов мира в 2024 году от Eurosport

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер занял пятое место в рейтинге лучших спортсменов мира в 2024 году по версии Eurosport.
Рейтинг лучших спортсменов мира в 2024 году по версии Eurosport (места с 5-го по 10-е)*:
5. Янник Синнер (Италия, теннис).
6. Тедди Ринер (Франция, дзюдо).
7. Макс Ферстаппен (Нидерланды, автоспорт).
8. Ремко Эвенепул (Бельгия, велоспорт).
9. Харри Лаврейсен (Нидерланды, велоспорт).
10. Ноа Лайлз (США, лёгкая атлетика).
* — места с первого по четвёртое ещё не определены.
В 2023 году Синнер занял третье место в аналогичном рейтинге Eurosport.
23-летний Синнер в сезоне-2024 завоевал восемь титулов на турнирах уровня ATP, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира категории «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Также в составе сборной Италии он стал победителем Кубка Дэвиса — 2024. В прошедшем сезоне Янник впервые возглавил рейтинг ATP.