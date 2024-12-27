Циципас — о топ-10: знаю, что мне нужно, чтобы вернуться туда

Греческий теннисист 11-я ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал свой вылет из топ-10 рейтинга ATP по итогам сезона.

«Я осознаю, что имею хороший шанс набрать очки. Я привык защищать их и хорошие результаты. Думаю, сейчас у меня больше возможностей для роста в рейтинге. Я уже много лет участвую в гонках за рейтингом и знаю, что мне нужно, чтобы вернуться туда, где я уже был. Это процесс, вы не доберётесь туда за один день», — — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Напомним, в прошедшем сезоне Стефанос Циципас выиграл один титул — на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Грек выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Турнир пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является первый номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер.