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«Боялась, что многие отвернутся от меня». Швёнтек — о реакции окружающих на её допинг-дело

«Боялась, что многие отвернутся от меня». Швёнтек — о реакции окружающих на её допинг-дело
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о реакции болельщиков на новость о своём положительном допинг-тесте.

«Думаю, что их реакция была более позитивной, чем я ожидала. Думаю, что люди, большинство из них, понимают, а те, кто читал документы и знает, как работает система, понимают, что я не виновата и не могла повлиять на происходящее.

Я нечасто бываю в интернете. Стараюсь просто жить своей жизнью и сосредоточиться на других вещах, на подготовке к сезону и на теннисе, потому что это лучшее, что можно сделать после такого случая.

«Но в целом реакция в Польше, по крайней мере, судя по тому, что я читала, была довольно положительной. Я очень ценю это. После того как информация о моём деле была обнародована, я испугалась, что большинство людей отвернутся от меня. Но я почувствовала поддержку, и это здорово. Очевидно, что будут негативные комментарии, и этого не избежать. Я должна смириться с этим, и, честно говоря, меня это не особо волнует», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.

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