«Не думаю, что для этого есть основания». Ига Швёнтек — о возможной апелляции ВАДА

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила на вопрос о возможной апелляции ВАДА по её допинговому делу.

«Не думаю, что для этого есть какие-то основания, потому что я уже пропустила три турнира. Меня отстранили от участия в соревнованиях, и из-за этого я потеряла лидерство в мировом рейтинге. Я также знаю, как проходила процедура, и предоставила все возможные доказательства, и, честно говоря, больше ничего нельзя было сделать. Так что я не ожидаю апелляции и не могу повлиять на то, если это произойдёт», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.