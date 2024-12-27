Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина оценила шансы на победу в турнире «Большого шлема» в 2025 году

Елена Рыбакина оценила шансы на победу в турнире «Большого шлема» в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Казахстанская теннисистка шестая ракетка мира Елена Рыбакина оценила свои шансы на титул турнира «Большого шлема» в 2025 году.

«Всегда тяжело бороться за титул «Большого шлема». На таких турнирах много хороших противников. Так что нужно всегда бороться до конца. Я думаю, что всё возможно. Просто не всегда всё зависит от тебя. Думаю, с той подготовкой, которую мы провели, у меня есть шансы на победу в турнире «Большого шлема», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В 2024 году Елена Рыбакина взяла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона, где она уступила чешке Барборе Крейчиковой.

Материалы по теме
Елена Рыбакина заявила, что настроена завоевать титул ТБШ в предстоящем сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android