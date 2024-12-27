Елена Рыбакина оценила шансы на победу в турнире «Большого шлема» в 2025 году

Казахстанская теннисистка шестая ракетка мира Елена Рыбакина оценила свои шансы на титул турнира «Большого шлема» в 2025 году.

«Всегда тяжело бороться за титул «Большого шлема». На таких турнирах много хороших противников. Так что нужно всегда бороться до конца. Я думаю, что всё возможно. Просто не всегда всё зависит от тебя. Думаю, с той подготовкой, которую мы провели, у меня есть шансы на победу в турнире «Большого шлема», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В 2024 году Елена Рыбакина взяла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона, где она уступила чешке Барборе Крейчиковой.