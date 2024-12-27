Рафаэль Надаль назвал единственный турнир, о котором сожалеет, что не выиграл

Бывший теннисист 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о неудачных выступлениях на Итоговых чемпионатах ATP.

«Мне немного не повезло, что в конце сезона я был не в лучшей физической форме. Много времени проводил с травмами. Тогда впереди у меня были очень сложные соперники, и я всю свою карьеру выступал в финалах ATP на закрытых быстрых кортах, на закрытом харде и в начале на траве.

Но жаловаться не на что. Если вы спросите меня, что бы я хотел выиграть, то, конечно, я бы с удовольствием выиграл Итоговый чемпионат. У меня были шансы, но я не смог их реализовать», — приводит слова испанца The National.

Надаль из-за травм пропустил Итоговые турниры в 2005, 2008, 2012, 2014, 2016 и 2018 годах. В 2017 году он снялся после первого же матча. Лучшим результатм испанца на этих соревнованиях является выход в финал в 2010 и 2013 годах, где проиграл Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу соответственно.