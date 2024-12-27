Тайский теннисист Самрей поделился эмоциями от тренировки с Джоковичем

415-я ракетка мира таиландец Касидит Самрей прокомментировал совместную тренировку с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Спасибо, Новак, за отличную тренировку и твои советы. Для меня было честью тренироваться с тобой на этой неделе», — написал Самрей на своей странице в социальных сетях.

23-летний Касидит Самрей — обладатель уайлд-кард на Australian Open — 2025 от Азиатско-Тихоокеанского региона как победитель специального отборочного турнира в Чэнду (Китай).

Напомним, Джокович откроет новый сезон на хардовом турнире в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 30 декабря по 6 января. Онс сыграет там в одиночном и парном (с Ником Кирьосом) разрядах.