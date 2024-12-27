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Девушка Зверева показала, как проводит время с теннисистом в Австралии

Девушка Зверева показала, как проводит время с теннисистом в Австралии
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Вторая ракетка мира представитель Германии Александр Зверев и его возлюбленная 35-летняя немецкая модель София Томалла проводят время, изучая природные ландшафты Австралии. Томалла опубликовала красочное фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница софии томаллы в социальных сетях

Зверев выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Турнир пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является первый номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер. В 2024 году Александр Зверев выиграл два турнира на уровне ATP и вышел в финал Открытого чемпионата Франции, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

Отметим, что София Томалла родилась в известной семье. Её родители — Симона Томалла и Андре Веттерс — актёры. Сама София успешно выступает в роли телеведущей.

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