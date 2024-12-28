«Мы адаптировались». Тренер Карлоса Алькараса — о плотном графике игр в ATP

Хуан-Карлос Ферреро, тренер четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса, рассказал об изменениях в подготовке к новому сезону по сравнению с предыдущими годами.

«Разница в том, что у нас меньше времени. График очень плотный. Нам бы хотелось иметь немного больше времени, чтобы лучше организовать межсезонье, чтобы он подходил более свежим к определённым встречам, но поскольку мы не можем это изменить… Короче, мы адаптировались», — приводит слова Ферреро Punto de Break.

Напомним, в сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу. Он заработал $ 9 850 338 призовых за 2024 год.