«Тренер сказал, надо скинуть ещё 5 кг». Павел Котов — о борьбе с лишним весом

Российский теннисист 86-я ракетка мира Павел Котов рассказал, какие меры предпринимает для борьбы с лишним весом.

– В июне вы говорили, что, по оценкам тренера по физподготовке, вам надо скинуть 5 кг. Удалось?

– Удалось.

– За счёт чего?

– Тренировался по восемь часов в день. И тренер сказал, что теперь надо скинуть ещё пять. Цели подвинулись, — заявил Котов.

Павел Котов выступит на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января. В соревнованиях примут участие пять россиян. Также на турнире сыграют пятая ракетка мира Даниил Медведев, восьмой номер рейтинга ATP Андрей Рублёв, Карен Хачанов (19) и Роман Сафиуллин (60).