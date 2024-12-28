«Это был впечатляющий год». Тренер Карлоса Алькараса — об итогах сезона-2024

Хуан-Карлос Ферреро, тренер четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса, подвёл итоги прошедшего сезона.

«Год, когда вы выигрываете турнир «Большого шлема», всегда удачный. Если вы выиграли два… что ж, это впечатляет. Победы на «Мастерсах» ещё больше усиливают сезон, но, конечно, есть и другой теннисист, которой выиграл всё, что смог.

Это был впечатляющий год. Хотя всегда можно улучшить некоторые вещи, заниматься тренировкой определённых аспектов игры. Карлос прекрасно понимает, что с каждым годом ему нужно становиться всё лучше, я вижу, что с каждым днём он становится всё более зрелым, когда дело доходит до того, чтобы быть профессионалом и делать что-то с большей головой. Мне нравится, как он справляется с предсезонной подготовкой, я вижу, что он очень сосредоточен на том, что он хочет улучшить, или на том, что прошло не так хорошо в этом году», — приводит слова Ферреро Punto de Break.

Напомним, в сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу. Он заработал $ 9 850 338 призовых за 2024 год.