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United Cup — 2025: расписание матчей 28 декабря

United Cup — 2025: расписание матчей 28 декабря
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Сегодня, 28 декабря, пройду тматчи командного теннисного турнира United Cup — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

United Cup — 2025. Расписание матчей 28 декабря (время московское):

Группа D
Франция — Швейцария
02:30. Хлоэ Паке — Белинда Бенчич
04:00. Уго Умбер — Доминик Штрикер
05:30. Леолия Жанжан/Эдуард Роже-Васслен — Бенчич/Штрикер

Группа A
Канада — Хорватия
05:00. Лейла Фернандес — Донна Векич
06:30. Феликс Оже-Альяссим — Борна Чорич
08:00. Фернандес/Оже-Альяссим — Векич/Иван Додиг

Группа F
Австралия — Аргентина
09:30. Оливия Гадеки — Надя Подорошка
11:00. Алекс де Минор — Томас Мартин Этчеверри
12:30. Эллен Перес/Мэттью Эбден — Подорошка/Этчеверри

Группа C
Греция — Испания
12:00. Мария Саккари — Джессика Бузас Манейро
13:30. Стефанос Циципас — Пабло Карреньо-Буста
15:00. Саккари/Циципас — Ивонн Кавалье-Реймерс/Серхио Мартос-Горнес.

Турнирная таблица United Cup — 2025
Календарь United Cup — 2025
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Новости. Теннис
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