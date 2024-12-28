Сегодня, 28 декабря, пройду тматчи командного теннисного турнира United Cup — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.
United Cup — 2025. Расписание матчей 28 декабря (время московское):
Группа D
Франция — Швейцария
02:30. Хлоэ Паке — Белинда Бенчич
04:00. Уго Умбер — Доминик Штрикер
05:30. Леолия Жанжан/Эдуард Роже-Васслен — Бенчич/Штрикер
Группа A
Канада — Хорватия
05:00. Лейла Фернандес — Донна Векич
06:30. Феликс Оже-Альяссим — Борна Чорич
08:00. Фернандес/Оже-Альяссим — Векич/Иван Додиг
Группа F
Австралия — Аргентина
09:30. Оливия Гадеки — Надя Подорошка
11:00. Алекс де Минор — Томас Мартин Этчеверри
12:30. Эллен Перес/Мэттью Эбден — Подорошка/Этчеверри
Группа C
Греция — Испания
12:00. Мария Саккари — Джессика Бузас Манейро
13:30. Стефанос Циципас — Пабло Карреньо-Буста
15:00. Саккари/Циципас — Ивонн Кавалье-Реймерс/Серхио Мартос-Горнес.