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Котов: если на корте я выгляжу как профессионал, то в тренажёрном зале – как любитель

Котов: если на корте я выгляжу как профессионал, то в тренажёрном зале – как любитель
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Российский теннисист 86-я ракетка мира Павел Котов рассказал о работе над улучшением физической подготовки.

А с точки зрения физики какие цели были на межсезонье?
 — Поднять общий уровень физической подготовки. Потому что, как говорят мои тренеры, если на корте я выгляжу как профессионал, то в тренажёрном зале – как любитель.

Могу рассказать забавный случай. Артур Казо здесь тоже проводил предсезонный сбор. И в самом начале – второй или третий день – мы были вместе в тренажерном зале. Я со своими тренерами, он со своими. И он делал упражнение – сведение-разведение с гантелями в положении полулежа. Я обратил внимание, что у него гантели по 32 кг. А мы делали это задание за ним, и я брал гантели 12 кг. К концу сборов я делал уже по 18-20. Чуть ближе стал, — заявил Котов.

Павел Котов выступит на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января. В соревнованиях примут участие пять россиян.

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