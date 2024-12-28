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Ренне Стаббс сравнила 10 титулов Джоковича на Australian Open с 14 Надаля на «РГ»

Ренне Стаббс сравнила 10 титулов Джоковича на Australian Open с 14 Надаля на «РГ»
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Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о 10 титулах сербского теннисиста Новака Джоковича на Australian Open.

«Конечно, мы знаем, что на Открытом чемпионате Австралии он играет в свой лучший теннис, он везде выступает великолепно, но он победил на нём 10 раз, что просто восхитительно. Единственный человек, о котором можно говорить в той же категории, — это Рафа Надаль, выигравший 14 Открытых чемпионатов Франции.

Но тот факт, что Джокович взял 10 Открытых турниров Австралии, я бы сказала, впечатляет не меньше, если не больше… Я, наверное, не могу сказать, что впечатляет больше, потому что 14 побед на Открытом чемпионате Франции — это впечатляюще, но на хардовых кортах все играют довольно хорошо», — сказала Стаббс в своём подкасте.

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