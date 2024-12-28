Полина Кудерметова пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в Брисбене

107-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова выиграла квалификацию и вышла в основную сетку турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. В квалификационном финале россиянка переиграла в двух партиях 88-ю в мировом рейтинге Зейнеп Сёнмез из Турции — 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 05 минут. Кудерметова 11 раз подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Сёнмез выполнила один эйс при шести двойных ошибках и выиграла за матч один брейк-пойнт из девяти заработанных.

Хардовый турнир категории WTA-500 пройдёт в австралийском Брисбене с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

Видео: Рублёв, Хачанов, Павлюченкова, Кудерметова пробуют краба