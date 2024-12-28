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Стала известна сетка турнира WTA-500 в Брисбене, в котором примут участие 10 россиянок

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Брисбене, в котором примут участие 10 россиянок
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Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене, в котором выступят 10 российских теннисисток.

Матчи первого круга с участием россиянок:

  • Анна Блинкова (Россия) — победитель квалификации (Q);
  • Камилла Рахимова (Россия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды);
  • Вероника Кудерметова (Россия) — Питон Стирнс (США);
  • Анастасия Потапова (Россия) — Q.

Мирра Андреева, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Дарья Касаткина начнут турнир со второго круга. Полина Кудерметова пробилась в основную сетку через квалификацию, она узнает свою соперницу позднее.

Другие наиболее заметные матчи первого круга:

  • Онс Жабер (Тунис) — Чжэн Сайсай (Китай);
  • Элина Аванесян (Армения) — Ребекка Шрамкова (Словакия);
  • Юань Юэ (Китай) — Аранча Рус (Нидерланды).
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