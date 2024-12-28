Стала известна сетка турнира WTA-500 в Брисбене, в котором примут участие 10 россиянок
Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене, в котором выступят 10 российских теннисисток.
Матчи первого круга с участием россиянок:
- Анна Блинкова (Россия) — победитель квалификации (Q);
- Камилла Рахимова (Россия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды);
- Вероника Кудерметова (Россия) — Питон Стирнс (США);
- Анастасия Потапова (Россия) — Q.
Мирра Андреева, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Дарья Касаткина начнут турнир со второго круга. Полина Кудерметова пробилась в основную сетку через квалификацию, она узнает свою соперницу позднее.
Другие наиболее заметные матчи первого круга:
- Онс Жабер (Тунис) — Чжэн Сайсай (Китай);
- Элина Аванесян (Армения) — Ребекка Шрамкова (Словакия);
- Юань Юэ (Китай) — Аранча Рус (Нидерланды).
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