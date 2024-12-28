Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Брисбене, в котором примут участие 10 россиянок

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене, в котором выступят 10 российских теннисисток.

Матчи первого круга с участием россиянок:

Анна Блинкова (Россия) — победитель квалификации (Q);

Камилла Рахимова (Россия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды);

Вероника Кудерметова (Россия) — Питон Стирнс (США);

Анастасия Потапова (Россия) — Q.

Мирра Андреева, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Дарья Касаткина начнут турнир со второго круга. Полина Кудерметова пробилась в основную сетку через квалификацию, она узнает свою соперницу позднее.

Другие наиболее заметные матчи первого круга:

Онс Жабер (Тунис) — Чжэн Сайсай (Китай);

Элина Аванесян (Армения) — Ребекка Шрамкова (Словакия);

Юань Юэ (Китай) — Аранча Рус (Нидерланды).