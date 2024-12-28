Чорич победил Оже-Альяссима на United Cup. Он проигрывал восемь геймов на старте матча

Завершился матч турнира United Cup — 2025, в котором встретились представитель Хорватии Борна Чорич, ныне занимающий 90-е место в рейтинге ATP, и канадский спортсмен 29-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим. Хорват обыграл своего соперника со счётом 0:6, 6:4, 6:4.

Отметим, что по ходу матча Чорич проиграл восемь геймов на старте матча, а потом отыгрался со счёта 0:6, 2:4.

Матч продолжался 2 часа 19 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 13 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.