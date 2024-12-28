Чорич победил Оже-Альяссима на United Cup. Он проигрывал восемь геймов на старте матча
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Завершился матч турнира United Cup — 2025, в котором встретились представитель Хорватии Борна Чорич, ныне занимающий 90-е место в рейтинге ATP, и канадский спортсмен 29-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим. Хорват обыграл своего соперника со счётом 0:6, 6:4, 6:4.
United Cup. Группа A
28 декабря 2024, суббота. 06:55 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|4
|4
|
|6
|6
Борна Чорич
Б. Чорич
Отметим, что по ходу матча Чорич проиграл восемь геймов на старте матча, а потом отыгрался со счёта 0:6, 2:4.
Матч продолжался 2 часа 19 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 13 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
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