Стала известна сетка турнира ATP-250 в Брисбене, где сыграют Новак Джокович и Ник Кирьос
Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене, в котором примут участие 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович и вернувшийся на корт после двухлетнего перерыва Ник Кирьос.
Наиболее заметные матчи первого круга:
- Новак Джокович (Сербия) — Ринки Хидзиката (Австралия);
- Гаэль Монфис (Франция) — победитель квалификации (Q);
- Маттео Арнальди (Италия) — Алексей Попырин (Австралия);
- Фрэнсис Тиафо (США) — Адам Уолтон (Австралия);
- Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Ник Кирьос (Австралия);
- Якуб Меншик (Чехия) — победитель квалификации (Q);
- Артур Казо (Франция) — Себастьян Корда (США);
- Иржи Легечка (Чехия) — Хольгер Руне (Дания);
- Джордан Томпсон (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия);
- Григор Димитров (Болгария) — победитель квалификации (Q).
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