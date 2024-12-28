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Стала известна сетка турнира ATP-250 в Брисбене, где сыграют Новак Джокович и Ник Кирьос

Стала известна сетка турнира ATP-250 в Брисбене, где сыграют Новак Джокович и Ник Кирьос
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Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене, в котором примут участие 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович и вернувшийся на корт после двухлетнего перерыва Ник Кирьос.

Наиболее заметные матчи первого круга:

  • Новак Джокович (Сербия) — Ринки Хидзиката (Австралия);
  • Гаэль Монфис (Франция) — победитель квалификации (Q);
  • Маттео Арнальди (Италия) — Алексей Попырин (Австралия);
  • Фрэнсис Тиафо (США) — Адам Уолтон (Австралия);
  • Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Ник Кирьос (Австралия);
  • Якуб Меншик (Чехия) — победитель квалификации (Q);
  • Артур Казо (Франция) — Себастьян Корда (США);
  • Иржи Легечка (Чехия) — Хольгер Руне (Дания);
  • Джордан Томпсон  (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия);
  • Григор Димитров (Болгария) —  победитель квалификации (Q).
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