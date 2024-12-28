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Стала известна сетка турнира ATP-250 в Брисбене, где сыграют Новак Джокович и Ник Кирьос

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене, в котором примут участие 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович и вернувшийся на корт после двухлетнего перерыва Ник Кирьос.

Наиболее заметные матчи первого круга:

Новак Джокович (Сербия) — Ринки Хидзиката (Австралия);

Гаэль Монфис (Франция) — победитель квалификации (Q);

Маттео Арнальди (Италия) — Алексей Попырин (Австралия);

Фрэнсис Тиафо (США) — Адам Уолтон (Австралия);

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Ник Кирьос (Австралия);

Якуб Меншик (Чехия) — победитель квалификации (Q);

Артур Казо (Франция) — Себастьян Корда (США);

Иржи Легечка (Чехия) — Хольгер Руне (Дания);

Джордан Томпсон (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия);

Григор Димитров (Болгария) — победитель квалификации (Q).