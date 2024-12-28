Ольховский назвал серебро Андреевой и Шнайдер на ОИ самым неожиданным моментом в 2024 году

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский назвал серебряную медаль на Олимпиаде-2024 Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер самым неожиданным моментом 2024 года в теннисе.

«Самый неожиданный момент в российском теннисе в 2024 году — серебро наших девчонок на Олимпиаде. Был прорыв у Андреевой и Шнайдер, а Касаткина в топ-10. Медведев, Рублёв и Хачанов подтвердили свой уровень. Все выступали в меру возможностей, чтобы показать положительный результат», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, медаль девушек — единственная для российских атлетов, которые выступали на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.