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Стала известна сетка турнира WTA-250 в Окленде, Эрика Андреева сыграет с Кэти Волынец

Стала известна сетка турнира WTA-250 в Окленде, Эрика Андреева сыграет с Кэти Волынец
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Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), в котором выступит 83-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева. В первом круге она сыграет с американкой Кэти Волынец, занимающей 59-ю строчку в рейтинге WTA.

Другие наиболее заметные матчи первого круга:

  • Мэдисон Киз (США) — Лючия Бронцетти (Италия);
  • Софья Кенин (США) — Ван Сиюй (Китай);
  • Лулу Сун (Новая Зеландия) — Ребекка Марино (Канада);
  • Робин Монтгомери (США) — Эмма Радукану (Великобритания);
  • Алисия Паркс (США) — Аманда Анисимова  (США).

Турнир в Окленде пройдёт с 30 декабря по 5 января. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

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