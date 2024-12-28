Стала известна сетка турнира WTA-250 в Окленде, Эрика Андреева сыграет с Кэти Волынец

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), в котором выступит 83-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева. В первом круге она сыграет с американкой Кэти Волынец, занимающей 59-ю строчку в рейтинге WTA.

Другие наиболее заметные матчи первого круга:

Мэдисон Киз (США) — Лючия Бронцетти (Италия);

Софья Кенин (США) — Ван Сиюй (Китай);

Лулу Сун (Новая Зеландия) — Ребекка Марино (Канада);

Робин Монтгомери (США) — Эмма Радукану (Великобритания);

Алисия Паркс (США) — Аманда Анисимова (США).

Турнир в Окленде пройдёт с 30 декабря по 5 января. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.