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Бенчич одержала первую победу в WTA-туре впервые за 16 месяцев после рождения дочери

Бенчич одержала первую победу в WTA-туре впервые за 16 месяцев после рождения дочери
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Олимпийская чемпионка 2021 года, бывшая четвёртая ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич одержала первую победу в WTA-туре за 16 месяцев впервые после рождения дочери. Она обыграла 123-ю ракетку мира французскую теннисистку Хлою Паке со счётом 6:3, 6:1. На счету Бенчич ни одного эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

United Cup. Группа D
28 декабря 2024, суббота. 02:30 МСК
Хлоэ Паке
Франция
Хлоэ Паке
Х. Паке
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Напомним, в апреле 2024 года спортсменка впервые стала мамой. В тур теннисистка вернулась в октябре и играла только на турнирах уровня ITF, а также на Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной Швейцарии.

Белинда Бенчич является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг — 2022. Отметим, что, помимо золотой медали в одиночном разряде теннисного турнира Олимпиады в Токио, Бенчич завоевала ещё и серебро в парном. Её партнёршей была Виктория Голубич.

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