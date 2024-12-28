Бенчич одержала первую победу в WTA-туре впервые за 16 месяцев после рождения дочери

Олимпийская чемпионка 2021 года, бывшая четвёртая ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич одержала первую победу в WTA-туре за 16 месяцев впервые после рождения дочери. Она обыграла 123-ю ракетку мира французскую теннисистку Хлою Паке со счётом 6:3, 6:1. На счету Бенчич ни одного эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
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Напомним, в апреле 2024 года спортсменка впервые стала мамой. В тур теннисистка вернулась в октябре и играла только на турнирах уровня ITF, а также на Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной Швейцарии.
Белинда Бенчич является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг — 2022. Отметим, что, помимо золотой медали в одиночном разряде теннисного турнира Олимпиады в Токио, Бенчич завоевала ещё и серебро в парном. Её партнёршей была Виктория Голубич.
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