Австралиец де Минор уверенно обыграл Этчеверри из Аргентины в матче на United Cup
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Завершился матч турнира United Cup — 2025, в котором встретились представитель Австралии Алекс де Минор, ныне занимающий девятое место в рейтинге ATP, и аргентинский спортсмен 39-я ракетка мира Томас Мартин Этчеверри. Австралиец обыграл своего соперника со счётом 6:1, 6:4.
United Cup. Группа F
28 декабря 2024, суббота. 11:30 МСК
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Алекс де Минор выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Томаса Мартина Этчеверри два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Следующий смешанный парный матч будет решающим для сборных Австралии и Аргентины. В них сыграют Перес/Эбден и Подорошка/Этчеверри.
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