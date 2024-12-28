Австралиец де Минор уверенно обыграл Этчеверри из Аргентины в матче на United Cup

Завершился матч турнира United Cup — 2025, в котором встретились представитель Австралии Алекс де Минор, ныне занимающий девятое место в рейтинге ATP, и аргентинский спортсмен 39-я ракетка мира Томас Мартин Этчеверри. Австралиец обыграл своего соперника со счётом 6:1, 6:4.

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Алекс де Минор выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Томаса Мартина Этчеверри два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующий смешанный парный матч будет решающим для сборных Австралии и Аргентины. В них сыграют Перес/Эбден и Подорошка/Этчеверри.