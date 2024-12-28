Стала известна сетка турнира в Гонконге, Рублёв во 2-м круге может сыграть с Сафиуллиным

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-250 Hong Kong Tennis Open 2025, в котором примут участие российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

60-я ракетка мира Сафиуллин в первом круге сыграет с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном, занимающим 58-ю строчку в рейтинге ATP. Победитель этой встречи в 1/8 финала выйдет на восьмую ракетку мира Андрея Рублёва, который начнёт турнир со второго круга. Хачанов, также стартующий со второго раунда, свой первый матч в Гонконге сыграет с победителем встречи между Денисом Шаповаловым из Канады и японцем Кеем Нисикори.

Hong Kong Tennis Open 2025 пройдёт с 30 декабря по 5 января. Андрей Рублёв — действующий победитель соревнований в Гонконге.