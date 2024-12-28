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Экс третья ракетка мира Саккари из Греции разгромно проиграла на старте United Cup

Экс третья ракетка мира Саккари из Греции разгромно проиграла на старте United Cup
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Завершился матч турнира United Cup — 2025, в котором встретились представительница Греции Мария Саккари, ранее занимающая третье место в рейтинге WTA, и испанская теннисистка 54-я ракетка мира Джессика Бузас Манейро. Представительница Испании неожиданно обыграла свою именитую греческую соперницу со счётом 6:2, 6:1.

United Cup. Группа C
28 декабря 2024, суббота. 12:10 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Саккари выполнила восемь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету её испанской соперницы два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем матче между сборной Греции и командой Испании сыграют Стефанос Циципас и Пабло Карреньо-Буста.

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