Экс третья ракетка мира Саккари из Греции разгромно проиграла на старте United Cup

Завершился матч турнира United Cup — 2025, в котором встретились представительница Греции Мария Саккари, ранее занимающая третье место в рейтинге WTA, и испанская теннисистка 54-я ракетка мира Джессика Бузас Манейро. Представительница Испании неожиданно обыграла свою именитую греческую соперницу со счётом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Саккари выполнила восемь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету её испанской соперницы два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем матче между сборной Греции и командой Испании сыграют Стефанос Циципас и Пабло Карреньо-Буста.